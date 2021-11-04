كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، أن بلادنا عرفت ثلاث موجات لوباء كوفيد-19 وكانت أقساها الموجة الثالثة، وفي حال عودة ارتفاع الإصابات مثل باقي دول العالم يجب التحضير لخطة محكمة لمواجهة الموجة الرابعة.

وقال بن بوزيد، خلال إشرافه على أشغال اليوم الدراسي حول التقييم الشامل للاستجابة لوباء كوفيد-19 في الجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن القطاع الصحي استطاع أن يسيطر عليها بصورة لا نظير لها، بفضل تظافر جهود كل مستخدمي الصحة ومشاركة السلطات المحلية والمجتمع المدني والشريك الاجتماعي للحد من الآثار السلبية والجانبية لهذا الوباء خاصة في ظل النقص الذي سجلناه في مادة الأوكسجين وكذا دوره الفعّال في عملية التلقيح.

وفي نفس السياق، أكد الوزير أن الهدف من لقاء اليوم "نابع من إرادتنا في إشراك جميع القوى الفاعلة والخبرات القيّمة من أجل القيام بعمل تقييمي لأكثر من سنة ونصف لمختلف الأنشطة التي قام بها قطاعنا الصحي من أجل التكفل بمرضى هذه الجائحة"، مشيرا إلى أن هذا اليوم التقييمي "يندرج ضمن استراتيجيتنا الموضوعة لمجابهة هذا الوباء، بشكل استباقي وفعّال، كما يهدف إلى تلقّي إسهاماتكم الثمينة من خلال خبرتكم وعملكم اليومي الدؤوب في الميدان والذي من شأنه أن يسمح لنا جميعا بتسجيل نقاط الضعف ونقاط القوة واستخلاص العبر والدروس، بحكم إيماننا أنّنا متواجدون جميعا في خندق واحد لمواجهة هذه الجائحة.. والحفاظ على الأمن الصحي لبلدنا وعلى صحة مواطنينا".

وشدد الوزير على ضرورة "إعداد الخطة التي سنبني عليها أنشطتنا في حالة ما سجّلنا، كما يتوقّع البعض، موجة رابعة لا قدر الله".