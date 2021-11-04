عاينت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى غاية 30 أكتوبر الماضي 7583 مخالفة جزافية و87 جنحة مرورية، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم أيضا تسجيل 35 مخالفة مرورية وتحويل 169 شخص لاستكمال الإجراءات القانونية إلى جانب وضع 96 مركبة في المحشر جراء مخالفة قانون المرور.

كما قامت ذات المصالح بمراقبة 2454 دراجة نارية وتثبيت 1733 مخالفة متعلقة بوضع المساسيك، إضافة إلى تسجيل وقوع حادثين جسمانيين.

ودعت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة المواطنين إلى المساهمة أكثر في العملية الأمنية بصفتهم "أساس الأمان"، كما تضع تحت تصرفهم الأرقام الخضراء للمديرية العامة للأمن الوطني (1548)، إضافة إلى خط النجدة (104) وتطبيق (ألو شرطة) وكذا صفحة الفايسبوك لأمن ولاية الجزائر للتبليغ عن كل ما يمس بسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ومن جانب آخر، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة القضائية بأمن مقاطعة الشراقة من توقيف شخص مشتبه فيه في قضية الاتجار بالمؤثرات العقلية والمخدرات وضبط 4 صفائح وربع صفيحة من المخدرات (قنب هندي) والمقدر وزنها بـ 420 غرام، و909 قرص مؤثر عقلي و3 شفرات (كيتور)، ومبلغ مالي قدره 240500 دج من عائدات ترويج هذه السموم.

وعقب استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية.