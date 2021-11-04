كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أنه لم يتم منح أي اعتماد لاستيراد السيارات.

وأوضح الوزير، اليوم الخميس، في رده على أسئلة النواب أن اللجنة المكلفة بمنح الاعتمادات عقدت 31 اجتماعا وتلقت 66 ملفا يخص استيراد المركبات السياحية، مؤكدا أن دراسة ملفات استيراد السيارات من مهام لجنة مختصة وتمارس عملها بكل شفافية.

وأضاف زغدار، إن اللجنة تجتمع بالوزارة بصفة مستمرة، مشيرا إلى أنه ولحد الآن لم يتم منح أي اعتماد بسبب بعض التحفظات، باستثناء قبول اللجنة لسبعة ملفات والباقي تحفظت عليها وأجلت البت فيها إلى غاية إعادة دراستها.