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بونجاح يكسّر رقما صمد لمدة تسعة أعوام

رياضة
4 نوفمبر 2021 ()
شاهر.ع / الوكالات
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 شهد لقاء السد والدحيل لقطة لافتة عندما سجل بغداد بونجاح الهدف الأول للسد بعد 3 دقائق و14 ثانية في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في منافسات الجولة التاسعة من دوري النجوم.

         وبصم بونجاح على هدف سريع مع بداية المباراة إذ أصبح هدفه الأسرع في تاريخ مواجهات السد والدحيل بالدوري، نقلا عما أوردته اليوم الخميس صحيفة " إستاد الدوحة " القطرية".

وبتسجيله هدفا سريعا مع بداية المباراة بعد 3 دقائق و14 ثانية، كسر بونجاح رقم محترف السد الأسباني السابق راؤول غونزاليس الذي كان قد سجل قبل تسعة أعوام تقريبا، أسرع هدف في مواجهات الناديين في الدوري بعد 3 دقائق و35 ثانية وتحديدا في موسم 2012/ 2013، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز السد 3-0 أحرزها راؤول وإبراهيم ماجد وخلفان إبراهيم.

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