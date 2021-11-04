شهد لقاء السد والدحيل لقطة لافتة عندما سجل بغداد بونجاح الهدف الأول للسد بعد 3 دقائق و14 ثانية في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في منافسات الجولة التاسعة من دوري النجوم.

وبصم بونجاح على هدف سريع مع بداية المباراة إذ أصبح هدفه الأسرع في تاريخ مواجهات السد والدحيل بالدوري، نقلا عما أوردته اليوم الخميس صحيفة " إستاد الدوحة " القطرية".

وبتسجيله هدفا سريعا مع بداية المباراة بعد 3 دقائق و14 ثانية، كسر بونجاح رقم محترف السد الأسباني السابق راؤول غونزاليس الذي كان قد سجل قبل تسعة أعوام تقريبا، أسرع هدف في مواجهات الناديين في الدوري بعد 3 دقائق و35 ثانية وتحديدا في موسم 2012/ 2013، وهو اللقاء الذي انتهى بفوز السد 3-0 أحرزها راؤول وإبراهيم ماجد وخلفان إبراهيم.