أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وتيرة انتقال فيروس كورونا في أوروبا "مقلقة جدا"، محذرة من أن المنطقة الأوروبية قد تسجل نصف مليون حالة وفاة جديدة بحلول فيفري المقبل.

وقال هانز كلوغ، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في مؤتمر صحفي إن "الوتيرة الحالية لانتقال كوفيد-19 عبر 53 دولة في المنطقة الأوروبية مقلقة للغاية".

وأوضح أنه "إذا استمر المسار العالمي على ما هو عليه، فإنه سيتم تسجيل نصف مليون حالة وفاة جديدة بالفيروس بحلول فيفري 2022".

يذكر أن الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية يشمل 53 دولة ومنطقة ويضم عدة دول في آسيا الوسطى.