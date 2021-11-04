أكدت منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن هذه الزيادة مدفوعة بزيادات أسعار الحبوب والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس الأسعار العالمية لأكثر المواد الغذائية تداولا في الأسواق العالمية، 133.2 نقطة الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة عند 129.2 نقطة في سبتمبر.

وكانت القراءة السابقة لسبتمبر 130 نقطة، وقراءة أكتوبر هي الأعلى على المؤشر منذ يوليو 2011. وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر 31.3 بالمئة في أكتوبر. وارتفع مؤشر "فاو" لأسعار الحبوب 3.2 بالمائة في أكتوبر على أساس شهري. وقالت المنظمة إن أسعار الزيوت النباتية قفزت بنسبة 9.6 بالمائة خلال الشهر نفسه مسجلة مستوى قياسيا.