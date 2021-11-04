أدان المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو بشدة الاستهداف "الغادر والدنيء" لثلاثة مواطنين جزائريين، وذلك بقصف شاحناتهم أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين نواكشوط وورڤلة من طرف قوات الاحتلال المغربية، حسب بيان للمكتب أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وفي اجتماع له برئاسة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي الأربعاء، اعتبر المكتب "ضحايا هذا الاعتداء الجبان شهداء قضية وكفاح الشعب الصحراوي، حيث تختلط دماؤه مرة أخرى بدماء شقيقه الجزائري".

وقدم المكتب باسم الشعب الصحراوي، تعازيه الأخوية إلى الشعب الجزائري وإلى عائلات هؤلاء الشهداء وذويهم.

واغتيل ثلاثة جزائريين يوم الفاتح نوفمبر في "قصف همجي" لشاحناتهم أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين نواكشوط وورڤلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة، حسب ما جاء أمس الأربعاء في بيان لرئاسة الجمهورية، الذي أوضح أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في "ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور"، قبل أن يؤكد أن "اغتيالهم لن يمضي دون عقاب".