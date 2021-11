Le ministre de la santé, de l'habitat et de la réforme hospitalière Abderahmane Benbouzid a tenu à rappeler aujourd'hui jeudi, à l'occasion d'une journée d'étude sur l'évaluation de la situation pandémique en Algérie, qui s'est tenue au centre national des conférences, que notre pays avait déjà connu 3 vagues virale de covid-19 , dont la plus dûre fût la troisième, et qu'il nous fallait désormais, à limage du reste des pays à travers le monde, rester alerte en mettant en place un plan vigoureux pour faire face à d'éventuelles autres vagues.

Le ministre a notammen déclaré à ce propos que le secteur de la santé a réussi dans un passé proche, à contrôler des situations sans précédent, malgré des problèmes majeurs tels que le sévère manque rencontré en matière oxygène médical, en fusionnant efficacement les efforts de tout les praticiens de la santé, mais aussi en impliquant les autorités locales et la société civile dans une lutte acharnée pour limiter les retombées négatives du virus, notamment via le recours à la vaccination.

Dans un même contexte, le ministre a par ailleurs assuré que l'organisation de la journée d'étude d'aujourd'hui "émanait de notre volonté d'impliquer toutes les forces actives et les compétences précieuses de plus d’un an et demi de travail d’évaluation, sur les diverses activités entreprises par secteur de la santé dans la prise en charge des patients affectés par cette pandémie".

En ajoutant que cette rencontre synthèse " s'inscrit dans la stratégie mise en place pour lutter contre ce virus, de manière anticipatrice et efficace, à travers notamment la prise en compte de la somme des expériences et du travail journalier accomplit sur le terrain, pour nous permettre de séquencer les points faibles et les points forts de notre armada médicale, et ainsi synthétiser les enseignements et les conclusions, car nous nous retrouvons aujourd'hui tous ensemble dans la même tranchée, de cette guerre déclarée contre le covid-19.. "

Le ministre a enfin insisté sur la nécessité " de préparer un plan efficace, sur le base duquel on construira notre plan d'action, dans le cas où on aurait à faire face, comme certains le prévoient, à une 4ème vague".