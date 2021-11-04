خلف حادث مرور عنيف وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 7 في شطره الرابط بين بلديتي حاسي زهانة وبن باديس غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس ظهيرة يوم الخميس إصابة 19 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة تراوحت أعمارهم ما بين 10 و 76 سنة، وذلك على خلفية اصطدام كان قد وقع بين حافلة لنقل المسافرين من نوع "تويوتا" وسيارة نفعية.

وكان أفراد الحماية المدنية قد تكفلوا بتحويل 13 جريحا إلى المؤسسة الاستشفائية لبن باديس 40 كم غربي سيدي بلعباس، فيما تكفلت سيارات إسعاف أخرى تابعة لقطاع الصحة بتحويل 6 مصابين آخرين إلى نفس المقر الصحي لتلقي العلاج، مع الإشارة إلى تسخير مصالح الحماية المدنية خلال عملية التدخل لست سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء مدعومين بـ 35 عونا من مختلف الرتب.

يذكر أن التحقيقات الأولية كشفت عن إمكانية تسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة الغربية من ولاية سيدي بلعباس في وقوع الحادث، ما دفع بمصالح الحماية المدنية إلى توجيه نداء للسائقين لأجل التقيد بالحيطة والحذر في ظل تواصل هطول الأمطار منذ بداية ظهيرة يوم الخميس على المنطقة.