Le bureau permanent du front Polisario a fermement dénoncé l'attaque qu'il a qualifié de "Traitresse et basse" contre nes trois citoyens algériens, lors de l'assaut perpétré par les forces d'occupation marocaines sur leur bus, alors qu'ils se déplaceainent sur l'axe routier reliant Nouakchott et Ourgla, rapporte un communiqué du front publié par l'agence de presse Saharaouie.

Dans une réunion tenue hier mercredi à la présidence de la République Arabe Saharaouie, le secrétaire général du front Polisario, Ibrahim Ghali a déclaré que " les victimes de ce lache assaut sont des martyrs de la cause et de la lutte du peuple sahraouie, dont le sang se mélange une fois de plus à celui de son frère algérien ".

Le bureau du front a ainsi tenu à présenter au nom du peuple saharaoui, ses condoléances fraternelles au peuple algérien et aux familles et proches des martyrs.

Pour rappel les trois ressortissants algériens sont décédés suite à un assaut perpétré par les forces armées marocaines, lors de leur déplacement dans la zone d'échange commerciale normale, selon un communiqué émis hier mercredi par la présidence de la république algérienne, qui a notamment précisée que plusieurs éléments renvoyaient à une attaque commise par les forces d'occupation marocaines au Sahara Occidental " qui ont commis ce lache assassinat avec l'usage d'armements sophistiqués ", en ajoutant que " ce crime ne passera pas impuni ".