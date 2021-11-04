سجلت الجزائر ارتفاعا محسوسا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة، اليوم الخميس.

وكشف نفس المصدر عن إحصاء 124 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة منذ شهر تقريبا (125 إصابة، 6 أكتوبر).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 5 وفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" وتماثل 77 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما تتواجد 18 حالة بالعناية المركزة حاليا.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 206.878 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141.966 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.936 حالة.

وأضاف البيان أن 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و20 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات 10 حالات

ويأتي هذا الارتفاع وسط تحذيرات من دخول البلاد في موجة رابعة للجائحة حسب تصريحات وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الذي دعا المواطنين للتوجه إلى مراكز التلقيح.