قام مستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم، اليوم الخميس، بزيارة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، المجاهد عبد الحميد زوبا، الذي نقل له تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتمنياته له بالشفاء العاجل إثر الوعكة الصحية التي يمر بها.

ونقل علاهم، الذي كان مرفوقا بوزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، إلى المجاهد عبد الحميد زوبا "التحيات الحارة" لرئيس الجمهورية الذي "يولي أهمية كبيرة لكل من ضحى ويضحي من أجل الجزائر".

وأشاد علاهم بالمسار النضالي و الرياضي لعبد الحميد زوبا الذي يعد "المثال و القدوة في النضال والثبات" حيث كرس حياته في سبيل القضية الوطنية وكان لاعبا دوليا والتحق بصفوف جبهة التحرير الوطني.