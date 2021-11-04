أكدت الخلافة العامة للطريقة التجانية ثقتها في الدولة الجزائرية والجيش الوطني الشعبي للتكفل التام بإظهار الحق والانتصار للحق وإقامة الحجة والبيان بعد اغتيال ثلاثة مواطنين غدرا وظلما.

وتلقت الخلافة العامة -بيان لها- نبأ الاغتيال بمزيد من الأسرة والحسرة بعد فقدان إثنان من الضحايا منتسبين إلى الطريقة التيجانية وحاملين الورد التجاني، ومنهم أصيل مدينة عين ماضي وله قرابة مع الأسرة التيجانية بعدما قضوا حتفهم في طريق الأمن، وطريق الأمان الذي إرتاده أجدادهم لنشر الإسلام وإيصال القوت لإخوان لهم في الديار الموريتانية الشقيقة بعد أن تم فتح المعبر الحدودي للتبادل التجاري.

وأشارت الخلافة العامة إن دماء الضحايا سالت في موعد مع التاريخ، تاريخ الثورة الجزائرية المجيدة داعية الله عزوجل ان يحسبهم مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا مصداقا.