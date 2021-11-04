اعتبر مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وحيد حاليلوزتيش أن منتخب أسود الأطلس يلعب بروح المجموعة ولا يملك حاليا نجم مثل ما يتوفر في الجزائر ومصر.

شدد المدرب الأسبق لـ"الخضر" في ندوة صحفية –وفق ما نقل موقع "العربي الجديد"- على ضرورة التحلي بروح المجموعة، من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، مؤكداً أن المنتخب المغربي يلعب كفريق واحد، ولا يملك في الوقت الحالي نجماً كبيراً، مثلما تملكه الجزائر ومصر.

وأضاف التقني البوسني "نحن لسنا مثل مصر التي تتوفر على محمد صلاح، أو الجزائر التي تملك رياض محرز، وهناك أيضاً ساديو ماني مع السنغال. هؤلاء اللاعبون يقومون بأشياء عظيمة على المستوى الفردي، أما نحن فنركز على المجموعة، الكلّ يسجل عندنا".