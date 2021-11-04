أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن الانتخابات المحلية ليست نزيهة ولا شفافة مادام أن السلطة لم تحل المجالس البلدية والولائية قبل الانتخابات وأن المنتخبين الحاليين –حسبه- زوروا التوقيعات لصالح أحزابهم.

وأضاف بن قرينة خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية مستغانم، اليوم الخميس، أن السباق الانتخابي غير متكافئ، مؤكدا أن حركته عانت من الظلم من طرف السلطة الوطنية، بعد تعرضها للإقصاء في 150 بلدية، إضافة إلى أنها كانت ضحية عراقيل في تنفيذ أحكام المجالس الإدارية.

وبخصوص الازمة بين الجزائر والمغرب، قال بن قرينة أن الشعب المغربي يستحق أن يكون له دولة ديمقراطية شعبية وليس نظام ملكي عميل، قائلا: "سنقف في وجه كل من يعتدي على الجزائر وإذا طلب منا سنتجند للدفاع عن الجزائر".