أبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، مساء اليوم الخميس، بولاية تيارت أن البرنامج الانتخابي لحزبه يتضمن "إعادة تقييم" مفهوم الدعم الاجتماعي الذي يجب أن تستفيد منه الفئات المحرومة دون غيرها.

وأوضح بعجي خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالمركز الثقافي للسوقر في إطار اليوم الأول للحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري أن برنامج حزب جبهة التحرير الوطني يرتكز على نقاط أهمها "إعادة تقييم مفهوم الدعم الاجتماعي الذي يستفيد منه الجميع" .

كما أبرز أن استفادة الجميع من الدعم الاجتماعي الذي يكلف الدولة مبالغ ضخمة "غير عادل فالدعم يجب أن يذهب إلى معدومي وضعيفي الدخل".

ودعا نفس المتحدث مترشحي تشكيلته السياسية إلى "القيام بحملة انتخابية نظيفة ونزيهة ترتكز على العمل الجماعي الحزبي والمنافسة الشريفة".

كما ركز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلال عرضه للبرنامج الانتخابي لتشكيلته على الاستثمار المحلي على أساس -كما قال- أن التنمية تبدأ من البلديات مشيرا الى أن ولاية تيارت تتوفر على إمكانيات ومؤهلات كبيرة يمكن أن تكون قطبا صناعيا فلاحيا ورعويا في آن واحد.