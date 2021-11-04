يغيب وسط الميدان الدولي الجزائري ونادي شيفيلد يونايتد (الرابطة الثانية الانجليزية) عدلان قديورة، عن الميادين لمدة ثمانية أسابيع، بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الكاحل، حسبما أعلن عنه ناديه اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر".

وأوضح النادي في بيان له "أصيب قديورة على مستوى الكاحل وخضع للجراحة. العملية كللت بالنجاح وعودته ستكون بعد 8 اسابيع. ومع مطلع شهر يناير المقبل سيمكنه العودة إلى التدريبات".

وتشكل هذه الإصابة ضربة موجعة لقديورة الذي يفقد آخر أمل في العودة إلى المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا مطلع السنة المقبلة بالكاميرون، علما أنه بات خارج حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي في المقابلات الأخيرة التي اعتمد فيها على لاعب تفينتي الهولندني رامز زروقي وبدرجة أقل المحترف الجديد في شارلوروا البلجيكي آدم زرقان.

ولم يتم استدعاء قديورة (61 مشاركة دولية/ هدفان)، مع "الخضر" منذ ماي الفارط، خلال المباريات الودية الثلاثة أمام موريتانيا (فوز 4-1) ومالي (فوز1-0) و تونس (فوز 2-0).

وانضم قديورة (35 سنة) إلى النادي الانجليزي في سبتمبر الفارط لموسم واحد قادما من الغرافة القطري، الذي قضى معه موسمين.

ولم يظهر إبن مدينة روش سور إيون (فرنسا)، سوى في مباراة واحدة في "التشامبيونشيب" الانجليزية وكانت يوم 18 سبتمبر الفارط في تنقل الى هال سيتي (فوز 3-1).