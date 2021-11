Le Califat général de la Tariqa Tidjania a exprimé sa confiance en l’Etat et l’armée pour faire éclater et triompher la vérité après le lâche assassinat des trois citoyens.

le Califat général a indiqué dans un comuniqué avoir « appris avec une grande douleur et tristesse l’information du lâche assassinat de trois ressortissants algériens, dont deux adeptes de la Tariqa Tidjania et porteurs de son message de paix et de fraternité».

Une agression qui a eu lieu sur une route sûre qu’avaient toujours empruntée en toute sécurité leurs ancêtres pour diffuser l’Islam et qui est exploitée aujourd’hui pour faire parvenir des ravitaillements en terres mauritaniennes après l’ouverture d’un poste frontalier d’échanges commerciaux » est-il souligné.

« Leur sang a coulé à une date chargée d’une grande symbolique historique, celle de la glorieuse Révolution, et nous les compterons parmi les Chouhada et les justes » a ajouté le communiqué.