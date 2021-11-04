أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، على مراسم تدشين نادي الخدمات الطبية الاجتماعية ببوشاوي (الجزائر العاصمة)، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار متابعة وتفقد مختلف المشاريع المنشآتية للجيش الوطني الشعبي، أشرف السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء هذا اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021، على مراسم تدشين نادي الخدمات الطبية الاجتماعية ببوشاوي بالناحية العسكرية الأولى، وذلك بحضور كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى، المراقب العام للجيش ومديرون مركزيون لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي".

وفي المستهل، تابع الفريق شنقريحة "عرضا شاملا قدمه مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني حول هذه المؤسسة الفندقية التي تتربع على مساحة تقدر بأكثر من أربعة عشر ألف متر مربع، بطاقة استيعاب تقدر بـ124 سريرا، بالإضافة إلى مرافق خدماتية عصرية وفضاءات للرياضة والتسلية".

وبعدها عاين "مختلف مرافق هذه المنشأة الهامة التي تضاف إلى سلسلة الإنجازات النوعية التي تدعم بها الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الطبي والاجتماعي بمستخدميه وذوي حقوقهم".

وفي الأخير، حرص الفريق شنقريحة على "إسداء مجموعة من التعليمات والتوجيهات لإطارات ومستخدمي هذه المنشأة الطبية الاجتماعية، تصب في مجملها حول ضرورة المحافظة على هذا المكسب وبذل قصارى الجهود من أجل التكفل الأمثل بالمستخدمين العسكريين، لاسيما فئة الجرحى والمعطوبين في إطار مكافحة الإرهاب".