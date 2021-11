Le bureau de presse du tribunal de première instance de Tunis a annoncé ce jeudi que le juge d’instruction en charge du dossier de l’ancien président Moncef Marzouki, a émis un mandat d'amener international à son encontre.

Moncef Marzouki qui a été président entre 2011 et 2014 s’était félicité dans une intervention sur France 24 le 12 octobre dernier, de la proposition du conseil permanent de la Francophonie de reporter d’un an le sommet de la Francophonie, prévu les 20 et 21 novembre à Djerba.

Le président Kais Saied avait suite à cela demandé lors du premier conseil des ministre le 14 octobre dernier, à la ministre de la justice d’ouvrir une enquête judiciaire contre « ceux qui complotent contre la Tunisie depuis l’extérieur », insistant sur le fait qu’il « n’acceptera jamais que la souveraineté de la Tunisie soit sur la table des négociations ».