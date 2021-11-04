شهدت الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تألقا لافتا للاعبين الدوليين الجزائريين المشاركين مع أنديتهم في هذه المسابقة.

وأمضى فغولي على هدف مع غالاتسراي بعد فترة صعبة لمتوسط ميدان "الخضر" مع النادي التركي، غير أن النادي الروسي لوكوموتيف موسكو عدل النتيجة في الشوط الثاني. ويبقى زملاء فيغولي في صدارة المجموعة الخامسة بـ8 نقاط.

كما سمحت ثنائية سعيد بن رحمة في الدقيقتين 59 و82 لواست هام يونايتد من العودة بالتعادل (2-2) من تنقله إلى بلجيكا لمواجهة نادي جنك، حيث عزز النادي الانجليزي صدارته للمجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

من جهته تألق الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، مسجلا هدفين في ظرف دقيقتين (د61، د63) في مرمى سبارتا براغ التشيكي، مساهما في ضمان نادي أولمبيك ليون تأهله إلى الدور المقبل عن المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى النقطة 12 في الصدارة.

واختتم آدم وناس، العائد من الإصابة، الليلة الجزائرية التاريخية بهدف عالمي مع ناديه نابولي الإيطالي في مرمى ليجيا وارسو البولندي، مسجلا الرابع لفريقه في الدقيقة 90 بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني، ومساهما في فوز عريض لمتصدر الدوري الإيطالي بنتيجة (4-1).