حدد مجلس قضاء الجزائر، تاريخ النطق بالحكم في قضية وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، ورئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش.

وجاء هذا بعد محاكمة الاستئناف التي جرت اليوم، وهذا بعد المحاكمة الأولى بمحكمة بئرمرادرايس، والتي قضت بالبراءة لنباش من التهمة الموجهة إليه وهي القذف.

وعليه، رافع دفاع نباش، ممثلا في المحامي خالد آوشي، بكون موكله "انتقد القطاع، وليس شخص الوزير، انتقادا بناءً، لخدمة الاقتصاد والوطن"، وهذا، يضيف "بصفة نباش كخبير في الميدان، وباسم وكلاء السيارات".

والتمس دفاع المتهم تأييد الحكم بالبراءة، فيما ينتظر أن ينطق بالحكم بتاريخ 16 نوفمبر الجاري.