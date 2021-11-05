أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة الخميس عن تكليف لجنة قطاعية لدراسة ملف التقاعد النسبي الذي أوقف العمل به منذ عدة سنوات.

وذكر نائب رئيس المجلس فؤاد سبوتة اليوم في منشور له أن الوزير الذي أقر بوجود آلاف الطلبات للعودة إلى هذا النظام، كشف عن وجود لجنة تعمل على مستوى الوزارة لإعادة النظر في الكثير من الملفات المرتبطة بعالم الشغل لإيجاد مخرجات جديدة لها وهو الحال بالنسبة لهذه القضية على أن تعلن اللجنة عن تصوراتها في أقرب الآجال.