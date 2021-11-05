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برنامج اليوم الثاني للحملة الانتخابية

أخبار الوطن
5 نوفمبر 2021 ()
إ.ش
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يواصل، اليوم الجمعة، المرشحون لمحليات الـ 27 نوفمبر 2021 عقد تجمعاتهم الشعبية عبر مختلف ولايات الوطن لعرض برامجهم الانتخابية لاستقطاب الهيئة الناخبة.

وفيما يلي أجندة التجمعات الشعبية ليوم الخامس نوفمبر:

بولاية تبسة: تجمع شعبي للأمين العام التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بدار الثقافة "محمد الشبوكي" على الساعة الثانية والنصف زوالا 30 :14.

-البويرة: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بدار الثقافة "علي زعموم "، على الساعة الثالثة زوالا 00 :15.

-تقرت: تجمع شعبي لحزب الكرامة، بالمركز الثقافي بقوق ببلدية بلدة عمر على الساعة الرابعة و النصف مساء   30: 16.

-البيض: تجمع شعبي لرئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، بقاعة المحاضرات أحمد حري، على الساعة الثانية والنصف زوالا 14:30

-الأغواط : تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، بدار الثقافة عبد الله بن كريو، على الساعة العاشرة والنصف صباحا 30: 10.

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