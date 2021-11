Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya a annoncé ce jeudi devant les membres de la commission de la santé, des œuvres sociales et de la solidarité nationale au conseil de la nation, avoir chargé une commission sectorielle afin d’étudier le dossier de la retraite proportionnelle qui n’est plus en vigueur depuis plusieurs années.

Le vice-président du conseil, Fouad Sebouta a indiqué dans une publication que le ministre a reconnu l’existence de milliers de demandes pour le retour à ce système, et a révélé qu’une commission au niveau du ministère pour la révision de nombreux dossiers liés au monde du travail pour y trouver des solutions, comme c’est le cas pour ce dossier pour lequel la commission devra communiquer ses projections dans les plus brefs délais.