تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني في غليزان من توقيف شخصين وحجز ما يقارب 03 كيلوغرامات من المخدرات (كيف معالج).

وذلك على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات المتعلقة بوجود شخصين بصدد نقل كمية من المخدرات على متن مركبة من إحدى الولايات الغريبة قصد ترويجها بمدينة غليزان، وعليه، وبعد إعداد خطة عمل محكمة بالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفهما على متن مركبة من نوع سامبول.

وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق ضبط بداخلها على 30 صفيحة كانت مخبأة بإحكام قدر وزنها الإجمالي بـ: 2.985 كلغ من المخدرات (كيف معالج)، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 192000 دينار من عائدات ترويج هذه السموم.

و قد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما، وقدما بموجبه أمام العدالة.