نصبّ وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق رفقة رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمان حماد، أمس، بقاعة المحاضرات للمركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة)، اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم تحضيرات النخبة الوطنية لألعاب البحر الأبيض المتوسط-2022 بوهران، حسب بيان الوزارة.

وأفاد نفس المصدر، أنه "طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما يخص التحضير الأمثل لألعاب البحر الأبيض المتوسط-2022 بوهران وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذا الموعد الرياضي الهام لتحقيق الأهداف المسطرة، نصب وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق رفقة رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمان حماد، اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم تحضيرات النخبة الوطنية للحدث المتوسطي".

وأضاف البيان، أن هذه اللجنة تضم خبراء وتقنيين من ذوي الكفاءات العلمية العالية والخبرات الميدانية وذلك من أجل مرافقة ومتابعة تحضيرا لاتحاديات المعنية بالألعاب المتوسطية.

وفي لقائه مع الفاعلين في الحركة الرياضية الذين حضروا حفل تنصيب اللجنة من رؤساء الاتحاديات الوطنية ومدراء تقنيين ومدربين وطنيين حرص سباق "على التأكيد على أن إنجاح الألعاب المتوسطية، لا يقتصر فقط على ناحية التنظيم وجاهزية المنشآت، بل يشمل بالدرجة الأولى تحقيق نتائج رياضية مشرفة تعكس تطلعات وطموحات الجزائر كبلد منظم والجمهور الواسع الشغوف بالرياضة بجميع اختصاصاتها".

وذكر الوزير – حسب البيان-، "على أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر بوضع كل الإمكانيات اللازمة لجميع الرياضيين المعنيين بهذا الموعد الرياضي من اجل الوصول إلى الأهداف المسطرة".

كما تم "تكليف اللجنة بضرورة تكثيف المتابعة المستمرة واليومية والتقييم الدوري لتحضير الرياضيين والمنتخبات الوطنية المُقبلة على المشاركة في الموعد المتوسطي".