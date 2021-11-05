تمكنت فرقة قمع الإجرام بأمن سكيكدة من توقيف بمدينة فلفلة شرقي سكيكدة ثلاثة أشخاص 24-30 سنة وحجز أكثر من 800 قرص مهلوس ومبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج وحسب خلية الاتصال والصحافة فإن الفرقة قد تحصلت على معلومات تفيد بنشاط مشبوه لأحد الأشخاص يقوم بترويج المؤثرات العقلية في أوساط شباب مدينة فلفلة.

والفرقة ترصدت للمشتبه فيه وتمكنت من تحديد مكان نشاطه ليتم مداهمة المكان من قبل فرقة الدعم والتنسيق مع فرقة مكافحة المخدرات وتم توقيف المشتبه فيه الذي كان على متن مركبته وبعد إخضاعه لعملية التفتيش عثر بحوزته على كيس بلاستيكي كان داخل معطفه وبه 54 مشط من الأقراص المهلوسة ومبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج.

مجريات التحقيق حسب نفس المصدر كشفت عن شركاء آخرين للمشتبه فيه والذين تم توقيفهم تباعا وبعد إتمام التحقيق تم تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة أين صدر في حق اثنين منهم أمر إيداع والرقابة القضائية للطرف الثالث.