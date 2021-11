Docteur Ilyes Akhamok, membre du comité scientifique sanitaire, a déclaré que tout les indicateurs biologiques en possession du comité renvoient à une augmentation du nombre de contaminations durant les deux dernières semaines, particulièrement dans les grandes villes en premier lieu, avant de se propager par la suite dans le reste des agglomérations.

Dr Akhamok a précisé dans un entretien réalisé avec radio Sétif que l'augmentation du nombre de contaminations est en réalité un phénomène mondial, surtout en Europe, avec l'exemple flagrant de l'Angleterre qui enregistre à elle seule plus de 40.000 cas quotidiennement. Ces indicateurs incluent l'augmentation du nombre de nouveaux cas, mais aussi les hospitalisations et les patients en réanimation.

L'invité de la radio a alerté sur l'arrivée imminente d'une 4ème vague, désormais quasi-certaine et inévitable. Il est cependant encore possible de limiter sa portée avec une réaction efficace, en appliquant les mesures de précaution, et en persistant dans les opérations vaccination, et de préférence dans les plus proches délais, étant donné que l'immunité complète ne se réalise que 6 semaines après injection du sérum, il ne faudrait donc pas refaire l'erreur d'attendre jusqu'à l'explosion du nombre de contaminations pour passer à la vaccination.

Le docteur Akhamok considère par ailleurs, en se fiant aux prévisions scientifiques et aux expériences passées, que le l'augmentation du nombre de contaminations se fera dans les 4 à 6 prochaines semaines, en déclarant notamment à ce sujet que " le point positif est que nous avons jusqu'à présent réalisés un taux de vaccination optimal pour faire face à cette vague, qui ne pourra dans ces conditions être que moins aigüe comparé aux précédentes. "

Le membre du comité scientifique sanitaire a aussi tenu à conseiller les séniors, et les personnes en âge avancé souffrant de maladies chroniques de se présenter aux centres de vaccination pour y recevoir la troisième dose de l'antidote, surtout pour ceux dont la dernière injection a dépassé les 6 mois.

D'autres part, le professeur Akhamok a tenu à saluer la rencontre nationale

élargie qui s'est tenue hier jeudi, avec la présence du ministre de la santé, ainsi que de tout les acteurs du secteur, pour étudier des stratégies efficaces de lutte contre cette 4ème vague à venir.

Une rencontre qui a notamment permis de récolter les informations concernant d'éventuels nouveaux symptômes, et si le cas échéant la situation exigeait une médication supplémentaire, en annonçant à l'occasion que le secteur de la santé était désormais entièrement préparé à faire face aux prochains épisodes de cette pandémie, avec la fourniture entre autres d'appareils respiratoires, de médicaments et de tout les moyens nécessaires à ce effet.