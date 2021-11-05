حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس، من أن العالم في المستقبل سيكون سيء للغاية.

وحسب توقعاته، سيتم تنفيذ عمليات إرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية، وستكون عواقبها أكبر من وباء كورونا. داعيا دول العالم لدعم أبحاث علم الأوبئة، لأن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها مواجهة تأثير الهجمات البيولوجية.

كما طالب منظمة الصحة العالمية لتشكيل فريق متطور من العلماء، ليتمكنوا من التصدي لتلك الهجمات وتأثيرها. معبرا عن خيبة أمله من فعالية لقاحات كورونا التي تخفف من أعراض المرض ولا تعطي مؤشرات لقرب الانتهاء من هذا الوباء.