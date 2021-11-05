أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن الجزائر مستهدفة من طرف المخزن المغربي والكيان الصهيوني والمستعمر الفرنسي، مما يستدعي تشكيل جبهة داخلية للتصدي لكل المؤامرات من أجل ضمان استقرار البلاد.

أشار بعجي اليوم خلال تجمع شعبي بدار الثقافة التخي عبدالله بن كريو بالأغواط، إلى العميل المغربي تجرأ وقصف ثلاثة جزائريين أبرياء اثنان منهم من ولاية الأغواط مقدما التعازي لأسرهم، مؤكدا أن بلادنا مستهدفة بمخطط رهيب يقوده أعداء الجزائر بالأمس واليوم وهم المخزن المغربي والكيان الصهيوني والمستعمر الفرنسي، كونه البلد العربي الوحيد الذي نجا من الربيع العربي، فحاولوا حسبه تغيير مسار الحراك المبارك لإيقاع البلاد في مستنقع اللا استقرار، خصوصا بعدما عادت الجزائر ديبلوماسيا في إفريقيا واسترجاع ملفات النيجر ومالي وتوحيد النظرة اتجاه ليبيا، إلا أن الكيان الغريب ورأس الخيانة حسب الأمين العام للأفالان لم يعجبه الاستقرار الداخلي والتطور الاقتصادي خصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط، والموقف القار اتجاه فلسطين والصحراء الغربية، ومنع الكيان الصهيوني من دخول إفريقيا، وتراجع الدور الفرنسي في الحركية الاقتصادية بتنامي الدور الصيني والتركي والألماني، وهو ما أزعج اللوبيات الخبيثة الواجب مواجهتها بتوحيد الصفوف ووضع الاختلافات السياسية جانبا لتشكيل جبهة داخلية قوية على أساس الوعي وحب الوطن لأن استقرار الجزائر خط أحمر .

وأثنى بعجي على طريقة اختيار مترشحيه من طرف القسمات والقاعدة مشيرا إلى أن 50 بالمائة على المستوى الوطني من المترشحين جامعيين مراهنا على الحصول على الأغلبية لأن البلدية هي النواة الحقيقية للتنمية، مانعا التحالف داخل نفس القائمة المترشحة وضرورة العمل ككتلة للحصول على الأغلبية والظفر بأكبر عدد من المجالس البلدية والولائية وأكبر عدد من مقاعد مجلس الأمة.