اعتبر المشرف العام على الندوة التأسيسية " الكرامة الإفريقية "، جمال بن زكري، أن نظام المخزن "اجتاز" مرة أخرى الخط الأحمر، وتجاوز القوانين الدولية والأخلاق، وسمح لنفسه بأن يوصف ويتحلى فعلا بـ "ميزة الغدر والخيانة"، حينما تجرأ وأقدم على " جريمته " و "وضع حدا لثلاثة مواطنين جزائريين بكل وحشية وهمجية"، كانوا في قافلة مبادلات تجارية.

بن زكري كشف في بيان له، بأنهم ينددون بهذا "الفعل الجبان"، من نظام المخزن وعرابه، لـ "جر المنطقة المغاربية" نحو المجهول " دون أن يدرك تداعيات مثل هذه الأفعال الخطيرة "، ليؤكد بأن ما حدث "ليس بالجديد"، فقد سبق وأن قام نظام المخزن "سعى لإلحاق" الضرر بالقضية الفلسطينية"، متسائلا في السياق "لصالح من نفذ هذا الاعتداء ومن المسؤول عن هذا الفعل المتهور"، وهل المسؤول عن هذه الجريمة هو "السلطة العليا لنظام المخزن أم حكومته، أم عرابه من الصهاينة، لأن التاريخ والأحداث أثبتت، أن من طباع الصهاينة، خلق الفتن وضرب استقرار الشعوب والغدر بها".

وعاد المشرف العام للندوة التأسيسية الكرامة الإفريقية، للتأكيد بأن بين الشعبين الجزائري والمغربي "روابط و أواصر في الدم و التاريخ "، وأن المرحلة الجديدة التي تمر بها الجزائر، وأن الأشواط التي قطعتها الجزائر وشعبها، والأزمات التي شهدتها، والتعافي الذي أصبحت تشهده، رغم النيران المشتعلة المفتعلة على طول خطوطها الحدودية، باتت مصدر قلق وإزعاج لـ "البعض "، بل وأنها أربكت "تحالف" أصحاب الرصيد الإجرامي الصهيوني ونظام المخزن معا، وهي ما جعلها تسعى إلى جر جزائر الشهداء وثورة اللهب المقدس، نحو خندق الفتن والفوضى العارمة، وتلكم أماني بعيدة التحقيق"، ليضيف بأن بلد المليون ونصف المليون شهيد، يدرك في قياداته بأن أساليب التركيع الخسيسة وتنفيذ مخططات لضرب الاستقرار لن تجدي نفعا، وأنه سبق وأن أعلن رئيس الجمهورية وصرح، "بأن موقف الجزائر الدائم والداعم للقضيتين الفلسطينية والصحراوية، سيكون له ثمن و ردة فعل، خاصة من الأطراف المهرولة مع التطبيع".