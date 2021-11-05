تمكنت مصالح الأمن لولاية سطيف، خلال عمليتين متفرقتين من حجر كميات معتبرة من المهلوسات والمخدرات الصلبة.

ونقلت إذاعة سطيف عن ذات المصالح اليوم الجمعة، أن أعوان الأمن الحضري الحادي عشر لمدينة سطيف تمكنوا من وضع حد لنشاط عصابة تتكون من أربعة أشخاص ينشطون في مجال ترويج الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية وسط الشباب بمدينة سطيف.

وأشارت إلى أنه استغلالا لمعلومات وردت إلى علم الضبطية القضائية تم وضع تشكيل أمني محكم مكن من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي مع حجز سيارة سياحية فاخرة. مضيفة إن العملية مكنت من توقيف أربعة أشخاص خطرين كانوا بصدد عقد صفقة لترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قصد ترويجها في وسط الشباب بمدينة سطيف، وبعد تحديد هوية المشتبه فيهم، الذين أخضعوا لرقابة محكمة وترصد لكل تحركاتهم إلى أن ألقي عليهم القبض في حالة تلبس على متن سيارة سياحية فاخرة وبحيازتهم 2255 قرص من المؤثرات العقلية كانوا بصدد عرضها للبيع ومبلغ مالي قدره 85 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج.

الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات، أعدت ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم عن تهمة جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة وحيازة مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي متحصل عليها عن طريق التهريب لغرض الوضع للبيع، أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي عملية ثانية تمكنت فرقة البحث والتدخل من شل نشاط شبكة وطنية تتكون من أربعة أشخاص يحترفون نشاط ترويج المخدرات والمخدرات الصلبة، وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج تمثلت في 20 صفيحة ناهز وزنها الـ 1.7 كلغ و13 غرام كوكايين و25 قرصا من المخدرات الصلبة وأسلحة بيضاء وذلك بالمدخل الشرقي لمدينة سطيف.

العملية هذه جاءت عقب استغلال معلومات بخصوص مجموعة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات بكميات معتبرة يقوم أفرادها بجلبها من إحدى الولايات الحدودية الغربية وتستهدف مدينة سطيف، وعليه أطلقت أبحاث وتحريات موسعة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، أين تم توقيف اثنين منهم بالمدخل الشرقي لمدينة سطيف في حالة تلبس على متن سيارة نفعية، بحيازة كمية معتبرة من الكيف المعالج مخبأة بإحكام على شكل صفائح قدر عددها بـ 20 صفيحة، ناهز وزنها الإجمالي الـ 1.7 كلغ والتي كانوا بصدد محاولة ترويجها وسط شباب المدينة .

ومكنت التحريات من تحديد مشتبهين آخرين أحدهما ممول رئيسي للشبكة يقطن بإحدى الولايات الحدودية الغربية للبلاد، والأخر يقطن بمدينة العلمة بولاية سطيف، ليتم التنسيق مع النيابة المحلية من أجل توقيفهما وتفتيش منزليهما، أين تم حجز 13 غراما من الكوكايين وكذا 25 قرص من المخدرات الصلبة، أسلحة بيضاء.

الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات، أعدت ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم عن تهمة حيازة ونقل وتخزين وبيع المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، فيما تم إنجاز ملف منفصل بخصوص حيازة سلاح أبيض من الصنف السادس دون سبب شرعي، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.