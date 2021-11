Le haut comité d'organisation de la coupe du monde des clubs 2022, qui se tiendra à Abu Dhabi en début d'année prochaine, a annoncé que le tirage au sort aura lieu le 29 novembre prochain pour définir les groupes et l'organisation des rencontres de la première phase jusqu'au match final. Février a été sélectionné comme première date pour la tenue de la compétition, elle restera cependant à confirmer lors de la cérémonie de tirage au sort.

La compétition réunira les clubs champions continentaux des six confédérations, en plus du club champion dans le pays hôte ( champion de la ligue emiratie ), et qui seront pour cette édition respectivement : Al Jazira ( Emirats Arabes), FC Chelsea ( Anglettere ), les tigres du Monterrey FC ( Mexique ), ( le gagnant parmi El Hilal Saoudien, et le sud-coréen Pohang ), El Ahli ( Egypte ) comme représentant africain pour la deuxième fois consécutive, et Oackland City ( Australie).

En octobre dernier, La fédération internationale de football amateur (FIFA) avait annoncé les Émirats Arabes en tant qu'organisateur à la place du Japon, après que ce dernier se soit retiré de l'organisation du tournoi.

Il est à retenir que les clubs de Chelsea FC et celui du Fc Flamingo seront exemptés de disputer le premier tour du tournoi. Ils entreront en effet en compétition à partir des demis finales.

On ne manquera pas non plus de rappeler que les clubs arabes ne sont arrivés en finale de cette compétition qu'à deux rereprises auparavant, avec Le Rajaa Casablanca qui avait perdu sur un score de ( 2-1 ) face au Bayern Munich en 2013, et l'équipe Emiratie du Aïn qui avait perdu face au Real Madrid en 2018.