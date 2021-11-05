أعلن اتحاد بسكرة اليوم الجمعة، عن تعيين عبد القادر تريعة، رئيسا جديدا، خلفا لفارس بن عيسى، حسب ما أعلن عنه النادي المنتمي للرابطة المحترفة الجزائرية الأولى لكرة القدم، على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي، "فايسبوك".

وأوضح النادي البسكري في بيان له ما يلي:"يعلن مجلس الإدارة للشركة الرياضية ذات أسهم "فرسان الزيبان" عن التعيين الرسمي للمناجير السابق عبد القادر تريعة، رئيسا جديدا. و سيشرع في مهامه الجديدة يوم غد السبت".

وكان تريعة قد استقال في شهر فيفري الماضي من منصبه عقب الهزيمة الثقيلة المسجلة أمام مولودية وهران (6-0).

وتمكن اتحاد بسكرة من تحقيق انطلاقة موفقة في الموسم الجديد (2021-2022) تحت إشراف المدرب يوسف بوزيدي بتسجيله لانتصارين متتاليين في جولتين منها فوز ساحق خارج قواعده على حساب أمل الاربعاء (5-0).

وستكون لزملاء القائد نصر الدين خوالد فرصة سانحة للاحتفاظ بكرسي الريادة الذي يتقاسمه مع نادي بارادو، وذلك باستضافتهم يوم الأحد سريع غليزان بمناسبة إجراء الجولة الثالثة للمنافسة.