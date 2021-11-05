أعلن نادي السد القطري، اليوم الجمعة، انتقال مدربه تشافي هيرنانديز لتولي الإشراف على نادي برشلونة الإسباني، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الخاصة به.

وقال السد في "تغريدات" على حسابه بموقع "تويتر"، أن " إدارة النادي وافقت على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده. واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلا. تشافي يعتبر جزءا مهما من تاريخ السد, ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة".

وقال رئيس النادي القطري، تركي العلي إن " تشافي أبلغنا في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد، بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته، ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه".

وكانت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية قد كشفت في وقت سابق، أن برشلونة يتعين عليه دفع الشرط الجزائي، وقيمته نحو 5 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات تشافي (41 عاما) ليحل محل رونالد كومان المقال مؤخرا.

وقالت "ماركا" إن اجتماعات عقدت الخميس من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن "في الوقت الحالي سيضطر برشلونة لدفع الشرط الجزائي، أو على الأقل جزء منه".

وكان النادي القطري أعلن أكثر من مرة تمسكه بمدربه، الذي تراه جماهير برشلونة حاليا طوق النجاة لفريقها المتعثر.