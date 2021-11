Le superviseur général de la conférence constituante de la dignité africaine, Djamel Benzekri a dénoncé, aujourd’hui vendredi, dans un communiqué, l’assassinat de trois compatriotes algériens d’une manière sauvage et atroce.

Il a qualifié cet acte de lâche, visant à entraîner la région vers l'inconnu.

Benzekri a estimé que " la conjoncture que traverse l'Algérie est désormais source de préoccupation pour certains" et "la prospérité et le rétablissement de la diplomatie algérienne a troublé les criminels ».