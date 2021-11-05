اختارت جماهير ميلان، نجم "الخضر" إسماعيل بن ناصر ليكون أفضل لاعب في النادي عن شهر أكتوبر الماضي بعد تألقه اللافت في جميع المنافسات.

واستعاد لاعب الوسط الجزائري أفضل مستوياته البدنية والفنية بعد بداية موسم صعبة بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا.

وشارك بن ناصر في 4 مباريات خلال شهر شهر أكتوبر الماضي، وتحديدا تلك التي جمعت النادي اللومباردي بهيلاس فيرونا وبولونيا وروما في الدوري الإيطالي وأيضا بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

وتألق بن ناصر بشكل خاص خلال المواجهة أمام بولونيا، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي التي سجل فيها هدفا حاسما في الدقائق الأخيرة، فضلا عن صناعته لهدف آخر أحرزه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وتتزامن هذه العودة القوية لإسماعيل بن ناصر مع خوض فريقه لمباراة الديربي المرتقبة ضد إنتر مساء الأحد المقبل في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.