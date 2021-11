Xavi Hernández est officiellement l'entraîneur du FC Barcelone.

C'est ce qu'a confirmé le club blaugrana dans un communiqué annonçant que l'homme de Terrasa succède à Ronald Koeman.

L'expérience de Xavi en tant qu'entraîneur se limite à deux saisons à Al Sadd au Qatar, où il réalise actuellement un brillant parcours dans le championnat local, remportant une pléthore de matchs.

Entre les coupes et les super coupes, ainsi qu'un titre de champion, Xavi a remporté sept titres dans sa courte carrière d'entraîneur. Ce sont les réticences du club qatari qui ont retardé la signature de la légende blaugrana comme "sauveur" du banc culé. Mais finalement, après qu'une délégation du club se soit rendue au Qatar, tout a été résolu, même si Al Sadd affirme que le Barça a payé la clause de résiliation.

"Nous avons accepté le transfert de Xavi à Barcelone après le paiement de la clause de pénalité stipulée dans son contrat. Nous avons convenu avec Barcelone sur une coopération pratique à l'avenir. Xavi est une partie importante de l'histoire d'Al Sadd. Nous lui souhaitons plein de succès pour la prochaine étape. Xavi, a indiqué il y a quelques jours son désir d'aller à Barcelone dans ce moment particulier pour son club de cœur, nous avons compris et nous n'avons pas mis d'obstacle à son départ. Xavi et sa famille seront toujours les bienvenus à Doha et notre collaboration continue", peut-on lire sur le communiqué du club qatari.