سجلت 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 83 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم الخميس، في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 206.995 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 142.049 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.939 حالة.

كما أشارت نفس الحصيلة إلى وجود 16 مريضا بالعناية المركزة حاليا.

وأضاف البيان أن 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و17 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات 10 حالات فما فوق.