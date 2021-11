L’Algérie a recensé 117 nouvelles contaminations à la Covid-19 durant les dernières 24heures, a indiqué aujourd’hui vendredi, le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

La ministère a aussi fait état de 3 décès et de 83 guérisons de la maladie, durant la même période. Toutefois, 16 patients sont actuellement en soins intensifs, note la même source.

De ce fait, le nombre total des contaminations confirmées depuis l’apparition de la pandémie en Algérie s’élève à 206.995 cas, celui des guérisons à 142.049, alors que celui des décès a atteint 5.939 morts.

Pour ce qui est de la répartition des malades sur les wilayas, le département de Benbouzid a indiqué que 28 wilayas n’ont enregistré aucune nouvelle contamination à la Covid-19 durant ces 24heures, pendant que 17 autres ont enregistré entre 1 et 9 nouveaux cas et que 3 wilayas ont enregistré plus de 10 cas.