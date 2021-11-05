كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة، أن المنتخب الوطني للاعبين المحليين سيواجه منتخب نيوزيلندا بدبي على هامش تربصه التحضيري (8 إلى 16 نوفمبر) تحسبا لمشاركته في الكأس العربية 2021 المقررة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر بقطر.

وتطير التشكيلة الوطنية التي يشرف على تدريبها المدرب الوطني مجيد بوقرة، نحو دبي يوم الأحد، بينما يلتحق اللاعبون الذين ينشطون في الرابطة الأولى يوم الاثنين عقب إجراء الجولة الثالثة من البطولة المحلية.

وكان من المقرر أن يلاقي أيضا المنتخب الوطني، فريق فلسطين قبل أن ينسحب هذا الأخير.

وسيكون هذا التربص الرابع من نوعه للتشكيلة الوطنية منذ تعيين مجيد بوقرة على رأس العارضة الفنية، بعد التربصات التي جرت في جوان، أوت وأكتوبر التي لعبت خلالها لقاءات ودية أمام ليبيريا بوهران (فوز 5-1)، سوريا (فوز 2-1)، بورندي (فوز 3-0) بالدوحة ومؤخرا البنين بالجزائر العاصمة (فوز 3-1).