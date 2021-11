L'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, affrontera en amical la Nouvelle-Zélande, en marge du stage préparatoire prévu à Dubaï (Emirats arabes unis) du 8 au 16 novembre, en vue de sa participation à la Coupe arabe Fifa 2021, prévue au Qatar du 30 novembre au 18 décembre, a appris l'APS vendredi auprès de la Fédération algérienne (FAF).

Le staff technique de la sélection, conduit par Madjid Bouguerra, s'envolera dimanche pour Dubaï, alors que les joueurs évoluant de Ligue 1, se rendront aux Emirats lundi, soit au lendemain du déroulement des rencontres de la 3e journée du championnat, précise la même source.

Les coéquipiers d'Abderrahim Deghmoum (ES Sétif) devaient également affronter la Palestine, mais cette dernière s'est désistée. Un adversaire, qui reste à désigner, devrait constituer le second sparring-partner de l'Algérie à Dubaï.

Ce sera le quatrième stage depuis la nomination de Bougherra à la tête de la sélection A', après ceux organisés en juin, août, et octobre, ponctués par des matchs amicaux face au Liberia à Oran (5-1), la Syrie (2-1) et le Burundi (3-0) à Doha, et récemment devant le Bénin à Alger (3-1).

L'équipe A' devrait effectuer un stage précompétitif à Doha à partir du 24 novembre, soit quelques jours avant son entrée en lice en Coupe arabe, le mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes).

Les Algériens enchaîneront contre le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00).

Outre la prochaine Coupe arabe de la Fifa, la sélection algérienne A' prépare également le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023 en Algérie.