اعتبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن الهجوم المغربي على شاحنات نقل السلع والبضائع الموجّهة للتجارة نحو وموريتانيا هدفه عرقلة انفتاح الجزائر على السوق الإفريقية.

وأدنت الجمعية، في بيان، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"العدوان المغربي الجبان"، ومؤكدة أن هذا الاعتداء يحمل الحقد والغدر ومن أهدافه عرقلة نهج الجزائر الخاص بالدبلوماسية الاقتصاديّة وإفشال برامج الشراكة في إطار السّوق الافريقيّة.

وأضاف نفس البيان أن "هذا العدوان لن يثني الجزائر عن برنامجها الخاص بترقية التبادل التّجاري وتنويع شراكاتها مع الدّول الافريقيّة عامّة وموريتانيا خاصّة، كما تدعو الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والحرفيّين جميع المتعاملين الاقتصاديّين إلى الاستمرار في ربط قنواتهم مع شركائهم في موريتانيا والدّول الافريقيّة ومضاعفة الجهود لرفع حجم التّبادل الاقتصادي مع الدول الافريقيّة عامّة وموريتانيا خاصّة".