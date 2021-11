Le ministère de l’agriculture a annoncé la baisse des prix de la pomme de terre, et ce, 72 heures après que début d’approvisionnement des marchés par ce produit dans le cadre de « CYRPALAC ».

Le même département a annoncé que le prix de la pomme de terre a baissé de plus de 40da/kg, dans les différents marchés de gros à travers le territoire national.

Il a aussi affirmé dans sa page Facebook que le prix de la pomme de terre cueillie à El-Oued, Mostaganem et Mascara oscille entre 60 et 90da/kg dans les marchés de gros à l’est, l’ouest et au centre du pays.