عين منير دبيشي أمينا عاما جديدا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) خلفا لمحمد سعد المقال من منصبه.

وصرح دبيشي لوكالة الأنباء الجزائرية:" لقد توصلنا إلى اتفاق لشغل منصب الأمين العام لـ"الفاف"، في انتظار تنصيبي في الأيام القليلة القادمة".

وكان منير دبيشي، وهو حكم سابق وأستاذ جامعي, قد شغل منصب مدير فني وطني للتحكيم باللجنة الفدرالية للتحكيم عام 2015.

ويأتي تعيين دبيشي الذي كانت له تجربة مع اتحاد الجزائر ككاتب عام (2018-2020) في ظرف تميز بعدة تغييرات على مستوى الهيئة الكروية، بعد تعيين اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير المجيد، محمد معوش كنائب رئيس للفاف، خلفا لعمار بهلول.

للتذكير، عين محمد سعد في منصب الأمين العام للفاف عقب انتخاب الرئيس السابق للفاف خير الدين زطشي في شهر مارس 2017، لتتم إقالته يوم 31 أكتوبر 2021.