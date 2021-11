L’association des commerçants et artisans algériens a considéré qu’en s’attaquant aux camions algériens de transports de produits et marchandises, qui se rendaient en Mauritanie, le "Makhzen" a tenté de bloquer l’ouverture de l’Algérie sur le marché africain.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public, aujourd’hui, l’Association a condamné ce qu’elle a qualifié d’"attentat marocain lâche", visant à bloquer le programme de partenariat, dans le cadre du marché africain.

"Cet attentat n’empêchera pas l’Algérie de continuer son programme de promotion des échanges commerciaux et de diversifier ses partenariats avec les pays africain en général, et avec la Mauritanie en particulier ", poursuit-elle.