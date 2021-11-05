أدانت جبهة القوى الاشتراكية، اليوم الجمعة، الإعتداء الذي راح ضحيته رعايا جزائريون إثر قصف شاحناتهم على الطريق الذي اعتادوا ارتياده والرابط بين موريتانيا والجزائر للقيام بمبادلات تجارية.

ووصف "الأفافاس"، في بيان، هذا العمل بـ"العدائي البالغ الخطورة مغامرة وانتقالا كيديا إلى أعلى مستويات الاستفزاز" والتي تحمل في طياتها ملمحا عسكريا يتحمل وحده الطرف أو الأطراف التي تقف وراءه كل العواقب التي تنجر عنه.

واعتبر أقدم حزب معارض في الجزائر أن قصف مدنيين عزل، في هذا الظرف بالذات تفسيره الوحيد هو وجود نية مبيتة للدفع بالأمور إلى التعفن والدفع بالمنطقة المغاربية إلى مستقبل مجهول.

وحسب "الافافاس" فإن هذا "التحول المتسارع في التعاطي مع القضايا المغاربية الخالصة لا مسوغ منطقي ولا أخلاقي له، ومن شأنه أن يحول الحلم المغاربي إلى كابوس مخيف تكون تداعياته وخيمة على كامل شعوب المنطقة".