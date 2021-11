Le front des forces socialistes FFS a condamné, aujourd’hui vendredi, l’attentat ayant ciblé des algériens qui se rendaient en Maurétanie, dans le cadre des échanges commerciaux avec ce pays.

Dans un communiqué qu’il a rendu public sur sa page Facebook, le FFS a qualifié cet attentat d’acte hostile d’une extrême gravité, d’aventure et de provocation de haut rang, dont seuls le et/ou les auteurs et commanditaires assument l’entière responsabilité de ses conséquences.

Le vieux parti de l’opposition en Algérie a considéré que cette attaque qui a ciblé des civils désarmés dans cette conjoncture particulière n’a qu’une seule interprétation, à savoir, entrainer la région maghrébine vers le pourrissement et vers un avenir inconnu.

Ce revirement dans le traitement des questions maghrébines n’a aucune justification logique ni éthique et peut transformer le rêve maghrébin en un pire cauchemar, dont les répercussions seront atroces sur l’ensemble des peuples de la région, conclut le communiqué.