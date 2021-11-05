انتهت الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الثانية بحسم اتحاد الحراش نقاط داربي العاصمة بعد فوزه على رائد القبة على ميدانه بنتيجة 1-2. ، أما جمعية عين الدفلى فهي الأخرى فازت بالداربي وبنفس النتيجة ضد جيرانهم صفاء الخميس، وفي داربي متيجة حسم اتحاد حجوط نقاط المقابلة بهدف يتيم ضد ضيفه وداد بوفاريك

وإليكم باقي نتائج الدولة الثالثة لمجموعة وسط_غرب :

شبيبة تيارت نجم بن عكنون 1-1

اتحاد حجوط - وداد بوفاريك 1-0

جمعية وهران - اتحاد بلعباس 1-0

مولودية البيض - غالي معسكر 0-0

جمعية عين الدفلى - صفاء الخميس 0-1

رائد القبة - اتحاد الحراش 2-1

مستقبل واد سلي - شباب تموشنت 0-0

مولودية سعيدة - شباب عين وسارة 0-0